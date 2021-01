Finanční úřady kvůli paušální dani prodlužují úřední hodiny

Finanční úřady budou mít v pátek a v pondělí prodloužené úřední hodiny. Důvodem je blížící se termín pro podnikatele, kteří plánují využít nově zavedenou paušální daň. Rozhodnutí o tom, že ji živnostník bude využívat, musí oznámit finančnímu úřadu do pondělí 11. ledna, vyplývá z informací finanční správy. V pátek tak budou finanční úřady otevřeny od osmi do 17 hodin a v pondělí od osmi do 18 hodin.