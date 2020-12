České dráhy očekávají ztrátu až pět miliard korun. Hrozí propouštění

Firmu zřejmě čeká také propouštění zaměstnanců. „Kdybych teď udělal jednoduchou trojčlenku a podíval se na příjmy a náklady v příštím roce, vyjde mi z toho, že musím propustit více než tisíc zaměstnanců skupiny Českých drah. Tak jednoduché to ale není,“ řekl Hospodářským novinám (HN) ředitel společnosti Ivan Bednárik. Celá skupina zaměstnává 23 500 lidí. V personálních nákladech je podle Bednárikova odhadu možné uspořit deset až dvacet procent. „Vše je ale v jednání a je předčasné mluvit o konkrétních číslech,“ doplnil.

Vzrostly navíc i některé další výdaje. Podle společnosti se podařilo podniku snížit některé náklady, zdaleka to ale nevystačí na alespoň částečné pokrytí ztrát z jízdného. Dráhy tak upravily svůj dřívější odhad, kdy na začátku podzimu očekávaly letošní ztrátu kolem tří miliard korun.

Ve ztrátě skoční zřejmě i ČD Cargo

Ve ztrátě navíc podle HN skončí i některé klíčové dceřiné společnosti státního podniku. Mezi nimi také nákladní ČD Cargo, které je jinak ekonomickým tahounem státního dopravce.

V předchozích několika letech společnost hospodařila se ziskem, loni s 1,3 miliardy korun. Největší ztrátu za posledních deset let vykázala v roce 2013, dosáhla téměř dvou miliard.

Letošní ztrátu drah příliš nesníží ani plánovaná podpora státu. Ministerstvo dopravy chce rozdělit 400 milionů korun mezi dopravce za linky, které si u nich objednává. Většinu z těchto peněz by měly dostat právě České dráhy. Vedle toho chce stát komerčním dopravcům odpustit dvě třetiny z letošních poplatků za užívání železnice. V případě Českých drah by to znamenalo slevu kolem 80 až 90 milionů korun.

Současná krize už vedla ke změnám ve vedení státního dopravce. Bednárik se stal novým předsedou představenstva a generálním ředitelem podniku na začátku prosince. Nahradil Václava Nebeského, který se přesunul na post místopředsedy představenstva. Ministr dopravy a současně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) krok odůvodnil nutností posílení finančního řízení společnosti v době krize. Nebeský podle něj nebyl typickým krizovým manažerem.

Velké ztráty evidují i ostatní dopravci, často v řádech vyšších stovek milionů korun. Leo Express nyní vyzval stát k větší podpoře dopravců, dosavadní je podle firmy nedostatečná. Dopravci navíc očekávají, že situace se bude s dalším zpřísněním vládních omezení dále zhoršovat.