České dráhy měly loni zisk 1,3 miliardy korun. Přispěla k němu nákladní i osobní doprava

Zisková byla i nákladní doprava reprezentovaná dceřinou firmou ČD Cargo. Vykázala zisk 608 milionů, proti roku 2018 je to ovšem asi o 55 milionů méně. Firma loni přepravila 65 milionů tun zboží, o rok dříve to bylo asi o tři miliony tun více.

Meziroční pokles zisku byl podle dopravce ovlivněn růstem cen energie, zvýšením osobních nákladů, vyššími odpisy a investicemi.

Loni skupina investovala více než 8,7 miliardy Kč. Jde například o modernizaci vozidel pro osobní dopravu, nákup tří interoperabilních lokomotiv, pěti dieselových lokomotiv, nákladních vozů a velkoobjemových cisteren pro nákladní dopravu.

Dráhy se snaží nesnižovat počet zaměstnanců

Další rozvoj Českých drah v osobní i nákladní dopravě bude z velké části záviset na tom, jak se firma vyrovná s dopady současné koronavirové krize, kvůli které se výrazně snížila poptávka cestujících a dopravce přerušil řadu spojů. Krize může ovlivnit i investice do vozového parku plánované pro letošní rok.

„Několikatýdenní výpadek tržeb v důsledku opatření proti šíření COVID-19 představuje negativní dopad do našich příjmů v řádu miliard korun, děláme však maximum pro to, aby se nepromítl do snížení počtu provozního personálu ani do modernizace vozidel,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČD Václav Nebeský.

Dopravce začne letos nasazovat do provozu vlaky, které jsou nyní ve výrobě. Jde například o dodávku 50 nejmodernějších vozů pro dálkovou dopravu nebo o 31 elektrických jednotek a pět patrových vlaků pro regionální dopravu.