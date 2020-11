Insolvenční správkyně žádá soud, aby ukončil provoz Mladé fronty

Hýsková uvedla, že jí nezbývá nic jiného než Krajskému soudu v Českých Budějovicích navrhnout, aby zastavil provoz vydavatelství. „Za dané procesní situace nejsou v majetkové podstatě likvidní prostředky, z nichž by bylo možné hradit provoz závodu dlužníka včetně hrazení mezd zaměstnanců, nákladů na tisk jednotlivých titulů,“ uvedla Hýsková. Dále uvedla, že z posledních zpráv vydavatelství o jeho hospodářské situaci je patrné, že narůstají pohledávky za majetkovou podstatou.

Přihlásilo přes čtyři sta věřitelů

Hýsková zastavila vydání posledního čísla týdeníku Euro. Je to zásah do majetkové podstaty dlužníka. V insolvenčním rejstříku to tento týden uvedli zástupci věřitelského výboru. Podobná je situace s měsíčníkem Profit. Redaktoři týdeníku a webu Euro.cz v dopise zaslaném zúčastněným stranám označili zastavení vydání čísla za nepřijatelný krok.

Krajský soud v Českých Budějovicích vyhlásil konkurz na vydavatelství Mladá fronta 9. listopadu. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo přes čtyři sta věřitelů, kteří žádají asi 400 milionů korun.

Firma se v září prodala v elektronické aukci, kdy ji vydražila za 50,1 milionu korun agentura PP Partners podnikatele Andreje Čírtka. Kvůli tomu, že Vrchní soud v Praze poté zrušil konkurz, je zrušený i výsledek aukce. Konkurz pak soud vyhlásil znovu začátkem listopadu. Druhá aukce s vyvolávací cenou 25,5 milionu korun měla být 24. listopadu, soud ani věřitelé k ní nedali potřebný souhlas.

Ztráty vydavatelství rostou měsíčně o miliony korun. Autoři knih vypovídají licenční smlouvy a z vydavatelství odcházejí zaměstnanci.

Divize Knihy na trh ročně uvede kolem dvou set padesáti nových titulů. Mladá fronta vydává i auto-moto a hobby magazíny, zdravotnické časopisy nebo periodika pro děti. Majitelem je podnikatel František Savov, který žije v Londýně a v Česku je obviněn v kauze daňových podvodů. Od začátku letošního července je ale v obchodním rejstříku jako jediný akcionář zapsaný Pavel Boušek z Rychnova u Jablonce nad Nisou.