Do Sazky investují fondy Apollo, vznikne Sazka Entertainment. Zaměří se na loterie v Evropě i USA

Globální investiční fondy Apollo vloží 500 milionů eur (zhruba 13,3 miliardy korun) do nově založené společnosti Sazka Entertainment, která by měla investovat do loterijního byznysu v Evropě i USA. Sazka Entertainment se jako dceřiná společnost skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka stane po dokončení transakce stoprocentním vlastníkem sázkové společnosti Sazka Group ze skupiny KKCG, informovala KKCG.