Do soutěže na předsedu ÚOHS se hlásí pět zájemců, píší Lidové noviny

Současný předseda úřadu Petr Rafaj rezignoval k 1. prosinci, premiér Andrej Babiš (ANO) na funkci vyhlásil výběrové řízení. Přihlášky mohou zájemci podávat do pátku.

Současný první místopředseda ÚOHS Brom kromě potvrzení kandidatury LN představil i svoji vizi. Úřadu chce dát „nové impulsy“. „Chci dokončit projekty v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Zvyšování povědomí o soutěži, detekci protiprávních jednání a digitalizaci,“ řekl listu bývalý plzeňský radní za ODS.

Přihlášku do tendru LN potvrdil i docent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michal Petr, který byl v minulosti místopředsedou ÚOHS. „Jde o zcela unikátní příležitost kandidovat v otevřeném výběrovém řízení, čehož si cením. Mám pět let od ÚOHS odstup. Za tu dobu jsem shromáždil nápady na to, jak by se mohl ÚOHS dále rozvíjet,“ řekl listu Petr.

Státní tajemník Sixta by chtěl podle LN zefektivnit rozhodování ÚOHS, kde byl od roku 2009 v rozkladové komisi. „U nás je problém, že máme dvě instance správního řízení a dvě instance soudního přezkumu. To je samo o sobě velmi zdlouhavé,“ řekl listu Sixta.