Brusel poslal do Prahy reakci na české stanovisko k auditu k Babišovu údajnému střetu zájmů

Do Prahy dorazila reakce Evropské komise na české stanovisko k auditu ohledně údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). České televizi to potvrdila mluvčí Zastoupení Evropské komise v Praze. Premiér má podle auditu přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých v roce 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem Agrofert a SynBiol. Česko by kvůli tomu mohlo přijít o část unijních dotací. Babiš ale střet zájmů dlouhodobě popírá.