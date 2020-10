Banky jsou připravené řešit odklad splátek individuálně, potvrdil prezident asociace Salomon

„Banky chtějí a jsou připraveny spolupracovat s klienty, kteří se dostanou do potíží se splátkami svých bankovních úvěrů individuálně. Individuální pomoc klientům je v mnoha případech efektivnější než plošné úlevy,“ řekl Salomon. Ve středu avizovala Hospodářská komora, že bude jednat s resorty mimo jiné právě o prodloužení úvěrového moratoria.

Banky podle Salomona finanční situaci svých klientů pečlivě sledují a v případě, že zjistí možný problém, samy klienta kontaktují. „Je nicméně potřeba, aby klienti bankám šli naproti a v případě, že tuší, že by se mohli dostat se splácením do potíží, svou banku sami co nejdříve kontaktovali,“ podotkl Salomon.

Banky pro klienty připravují webové formuláře či komunikační rozhraní, skrze něž se na ně mohou obrátit ti, kteří se dostanou se splácením svých závazků do potíží. „Banky byly, a to samy od sebe ještě před přijetím zákona o splátkovém moratoriu, v rámci jednoho měsíce schopny svým klientům poskytnout téměř 150 tisíc individuálně sjednaných odkladů splátek, popřípadě jiných řešení,“ podotkl Salomon.