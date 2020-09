Obchody, kavárny i restaurace vnímají výrazný úbytek zákazníků. Česká města znovu začínají zet prázdnotou

Centrum Brna, Telče a Ostravy vypadají v posledních dnech podobně; je zde citelně méně lidí a pokud ještě nepřeje počasí, pak v kombinaci s obavami z koronaviru není zájem ani o jindy hojně navštěvované atrakce.

Například na brněnském náměstí Svobody měl na Slavnostech vína už poněkolikáté stánek se šperky Jiří Hilburger a to, že lidí chodí méně, poznal hned první den. „Je to znatelně nižší účast, troufal bych si říct, že to je totální propad,“ zkonstatoval.

A podobně mluví i další prodejci na tržišti, snad s vyjímkou stánku s vínem, kam chodí nejen noví, ale i dlouholetí zákazníci. „Lidi se začali asi víc bát. Jde to poznat i přes týden, když je tady mamka, tak říká, že chodí míň lidí než třeba předešlé týdny, “ říká prodavačka suvenýrů Natali Uhlířová v Telči.