Nezaměstnanost v srpnu zůstala na červencových 3,8 procenta

Zmíněných 279 tisíc lidí bez práce je zároveň nejvyšší srpnová hodnota od roku 2017. Oproti červenci počet nezaměstnaných klesl téměř o šest stovek, míra nezaměstnanosti meziročně však stoupla o 1,1 procentního bodu. Loni na konci osmého kalendářního měsíce bylo bez práce o 74 289 lidí méně než letos, vyplývá také z údajů Úřadu práce ČR.

„V současné době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po pracovních příležitostech, kde je možnost práce z domova, zkrácené pracovní doby či sdíleného pracovního místa,“ uvedl ředitel odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. Podle jeho odhadu bude nezaměstnanost v září dále stagnovat, případně se mírně zvýší.

Meziměsíčně nejvíce rostla nezaměstnanost v Přerově, Praze a Mostu

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v srpnu 22 okresů. Nejvíce stoupl v Přerově, a to o 3,5 procenta. Následovala Praha a Most s nárůstem o 3,3 procenta. V 55 regionech nezaměstnanost v srpnu oproti červenci naopak klesla. Nejvíc na Písecku a na Jesenicku, a to o 9,3 procenta, respektive 7,4 procenta.

Nejnižší nezaměstnanost v celém Česku, 1,8 procenta, vykazoval ke konci srpna okres Rychnov nad Kněžnou. Shodně dvouprocentní nezaměstnanost hlásí úřady práce v okresech Praha-východ, Jindřichův Hradec a Pelhřimov. Na opačném konci žebříčku je Karvinsko s nezaměstnaností 8,2 procenta a Mostecko se sedmi procenty lidí bez práce.