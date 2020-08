video Aukce by mohla zlevnit neomezená mobilní data na sedm set korun, říká Dzurilla

Český trh se podle Dzurilly hodně posunul do první čtvrtiny nejlevnějších zemí v porovnání tarifů s neomezenými daty, ale více zaostává v nižších nabídkách s deseti nebo 20 GB dat měsíčně.

„Když se podíváme na každoroční dividendy u jednotlivých operátorů, tak vidíme, že tady prostor (na zlevnění) je. A je to jen o tom, jakou nový hráč nastaví strategii. A určitě každý, kdo přichází s novou nabídkou, tak musí být atraktivní i pro zákazníky, kteří jsou se svou stávající nabídkou spokojení,“ uvedl Dzurilla.

Podle Dzurilly aukce stoprocentně rozhýbe trh. Vedle očekávaného příchodu čtvrtého operátora může ve spektru 3500 MHz zajistit i to, že se z lokálních poskytovatelů díky národnímu roamingu stanou celorepublikoví hráči.

„Slovensko je krásný příklad, za sedm let se tam nic nezměnilo. Pokud odečetete toho malinkého operátora, který tam teď je, a vezmete jen ty tři velké, tak jsou vlastně pořád na stejné úrovni jako my, tedy jeden z nejdražších států v Evropě,“ dodává.

„A velká trojka, která tam je, se samozřejmě právně bránila a teď po sedmi letech ten čtvrtý operátor má necelých deset procent zákazníků, ceny má sice dobré, o skoro polovinu menší než velká trojka, ale díky tomu, že jsou tam různé právní problémy s národním roamingem, tak nedokázal přetáhnout zákazníky. A nám hrozí opravdu to, že kolem národního roamingu, kolem nastavení ceny, to může opravdu skončit tak, že pokud nepřijde velký čtvrtý a nebude si budovat nezávislou síť, ti noví malí opravdu nedokážou trh tolik rozhýbat,“ varuje Jiránek.

Aukce kmitočtů v pásmech 700 a 3400–3600 MHz by se měla uskutečnit do konce roku, operátoři se mohou hlásit do konce září. Vedle stávajících operátorů O2, T-Mobile a Vodafonu se hovoří o zájmu dalších firem, jako je ČEZ, Sazka Mobil, Nordic Telecom nebo Poda. O2 již podmínky aukce napadla u Evropské komise, právní kroky zvažují i T-Mobile a Vodafone.