Objem slibované státní pomoci je podle Kalouska jen marketing. Ekonomika ji nepojme, soudí

Firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat záruky v programu COVID Plus, informoval v pondělí ministr dopravy Havlíček. On sám věří, že co se týče řešení pandemie, udělala vláda maximum.

„Myslím, že jsme zavčasu opatření uvolnili. Také jsme udělali chyby, netvrdím, že jsme je neudělali. Co se týče podpory, tak jsme ale za ty tři měsíce vydodali více zdrojů než během krize, která tu byla před deseti lety, za dobu dvou let,“ prohlásil i směrem ke Kalouskovi, jenž stál v čele státní kasy právě v době poslední recese.

Havlíček dodal, že státní záruky jsou nastartovány v řádech stovek miliard korun. Rámec záručních mechanismů podle ministra existuje, a je jen otázka, kolik se z něj vyčerpá. Záležet bude i na zájmu firem o financování.

Kalousek: Co v Rakousku trvalo dny, u nás zabralo týdny

Kalousek vládní postup během pandemie příliš kladně nevnímá, i když uznal, že úplně nejhorší známkou by kabinet neohodnotil. „Porovnáme-li to s jinými zeměmi, tak je zřejmé, že ta pomoc byla pomalá. S řadou opatření se váhalo, to, co se v Rakousku schválilo v řádu dní, tady trvalo týdny,“ podotkl.

„Nalít o dvacet miliard víc do státního fondu dopravní infrastruktury ještě neznamená je do konce roku proinvestovat. Já prostě nevěřím, že absorpční kapacita české ekonomiky je v těch úvěrech a zárukách větší než pět set, maximálně šest set miliard,“ řekl s tím, že objem pomoci, který vláda prezentuje, je pouhý marketing.

„K ničemu takovému nedojde. K dnešnímu dni je asi 17 procent tohoto slibu skutečně v ekonomice, a jestli to do konce roku bude 60 procent, tak to bude zázrak. Co je nejproblematičtější, je ta rychlost. Firmy v okolních zemích likviditu dostaly rychle a mohou mít konkurenční výhodu,“ kritizoval.

Upozornil také na zásadní rozdíl mezi současnou situací a krizí v roce 2008. „Za nás nebylo kvantitativní uvolňování, panovala krize likvidity a obrovská krize důvěry na trzích. Teď musí dojít k masivním jednorázovým opatřením, vláda ale nesmí hazardovat s tím, že se schodky bude opakovat v dalších letech. Letos bude schodek pět set miliard, nemůžeme si ho ale dovolit v dalších letech. Čeká nás obrovský demografický zlom, máme jednu z nejhorších pozic v Evropě,“ varoval.

Havlíček: Rezoluce EP je šaškárna

V závěru debaty se politici také bavili o pondělním vládním ohrazení se proti rezoluci Evropského parlamentu vůči Babišovu údajnému střetu zájmů. Havlíček považuje za skandální, že se europarlament tímto způsobem vměšuje do vnitřních českých záležitostí. Dle něj je celá kauza vyvolána českými europoslanci.

Kalousek se Havlíčkovu výroku zasmál a uznal, že rezoluce sice nemá žádný právní důsledek, dělá Česku ale neskutečnou ostudu. Dle něj se například Holanďanům nebo Němcům, kteří mají po krizi hluboko do kapsy, nelíbí, že by měli posílat peníze Babišovi k jeho osobnímu obohacení. Havlíček debatu uzavřel s tím, že do Bruselu jezdí velice často a může tedy říct, že Babišovu kauzu tam reálně nikdo neřeší. „Byla to šaškárna,“ dodal.