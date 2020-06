ČSA zřejmě budou propouštět, mohlo by se to týkat až stovek lidí

České aerolinie (ČSA) čeká zřejmě velké propouštění. Vedení dopravce o tom nyní jedná s odbory, upozornil server zdopravy.cz a potvrdili to i zástupci odborů. Podle serveru by se to mohlo týkat až 60 procent lidí. Ve společnosti teď pracuje kolem sedmi set lidí. Podle odborů by propouštění mohlo být i projevem zatím neúspěšných jednání skupiny Smartwings, do níž ČSA patří, o pomoci státu. Jednou z podmínek státní pomoci totiž bylo zachování současného počtu zaměstnanců.