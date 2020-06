Firmy čerpají pomoc ze státní kasy, obce hledají, kde ušetřit

Hlavně programy antivirus, které zahrnují jak kurzarbeit, tak částečné odpuštění povinných odvodů firmám do 50 zaměstnanců, značně zatížily státní rozpočet. Právě to je jeden z nástrojů, který firmy využívají ve velkém.

Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by měly kompenzace mezd zaměstnavatelům a částečné odpuštění odvodů vyjít zhruba na 25 miliard korun. Zatím se s podpůrnými programy počítá do konce srpna.

Pomoc by v náchodské firmě chtěli využít i další měsíc. Spolu s dalšími exportéry žádali premiéra o to, aby byl kurzarbeit v Česku uzákoněn.

Jako žádná krize předtím zasáhla pandemie například náchodskou společnost Atas elektromotory. Kvůli zavřeným hranicím firmě chybělo 250 zaměstnanců. A jiní museli zůstat s dětmi doma. Kromě elektromotorů v závodě vyrábějí i části do plicních ventilátorů. Kvůli tomu museli zavádět směny navíc.

Na rekonstrukci třicet let staré dřevostavby ale obec potřebuje další peníze. „Nemáme dotaci na opravu pláště budovy, která si zaslouží opravu, prkna už dosluhují,“ dodal starosta. Opravu zatím musí odložit.

Zatímco k podnikům tak proudí ze státní kasy finanční pomoc, obce naopak řeší, jak ve svých napjatých rozpočtech škrtat tak, aby to jejich chod poznamenal co nejméně bolestivě.

„Firmy to z dlouhodobého hlediska potřebují, může se stát, že kvůli globální ekonomické krizi můžou nastat krize v různých odvětvích, zažili jsme to v minulých letech v textilním průmyslu. A právě kruzarbeit je od toho, aby takovéhle situace dokázal postihnout,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Stejnou kompenzaci využily i menší podniky. Třeba pražská restaurace Steakhouse Jáma, která musela v polovině března zavřít úplně. Zákazníci se ale i teď vracejí pomalu. V restauraci už ani nepočítají s tím, že by letos byli v zisku. „Dostali jsme za březen 80 procent, i za duben, takže to hodně pomůže,“ řekl majitel restaurace Max Munson.

Kvůli bonusům na živnostníky přijde Pernarec o více než milion korun. Díky kompenzacím 1200 korun na osobu mu naopak 900 tisíc přibude. Novela zákona o státním rozpočtu totiž počítá i s pomocí pro obce ve výši 12 miliard a 800 milionů; zmírnit má dopady horšího výběru daní.

Ze státní kasy by mohlo odejít víc peněz také v podobě dotací pro malé obce do tří tisíc obyvatel; více než tři miliardy korun by měly být určeny na opravy škol a školek, dalších 660 milionů pak na podporu výstavby obecních bytů.