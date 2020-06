Slepic v klecích ubývá i bez zákazu, tvrdí drůbežáři. Přestavba by prý stála miliardy

Předseda Zemědělského družstva Senice na Hané Jaroslav Navrátil řekl, že v případě zákazu klecových chovů družstvo, které má kolem osmdesáti tisíc nosnic, s produkcí vajec skončí. Do zisku se chov od roku 2012 dostal jednou, v době zvýšení cen kvůli fipronilové kauze, dodal.

Podle Dlouhé by následkem zákazu klecí bylo snížení české soběstačnosti v produkci vajec. Pokud by se slepice chovaly na stejné ploše jako nyní v klecích, jejich počet by se snížil o třetinu. V EU se loni snížil počet nosnic v klecích o 2,5 procentního bodu zhruba na 48 procent.

Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce zavést zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012.