Zrušit klece by nás stálo až šest miliard. Skončila by éra levných vajec, tvrdí drůbežáři

Přechod na chov nosnic bez klecí by v Česku stál čtyři až šest miliard korun, uvedla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Řada chovů je podle ní z 60. let, musely by se tak předělávat nejen technologie chovu, ale třeba i ventilace. Pro zachování produkce by byla zřejmě nutná i stavba nových budov. Většina obchodních řetězců v minulém týdnu po reportáži České televize uvedla, že plánuje v následujících letech přejít na prodej vajec pouze z neklecových chovů.