Obchodníci dávají ruce pryč od klecových chovů. Drůbežárny obviňují autory záběrů ze lží a zločinů

Apatické slepice téměř bez peří, některé zraněné, jiné bez známek života. Mrtvá těla leží na pletivu, zatímco živořící ptáci zůstávají vedle nich namačkáni v kleci s minimální možností pohybu. Takové záběry z několika velkochovů vzbudily rozdílné reakce.

Zatímco lidé, kteří si zkrátka kupují vejce, často poprvé zjistili, v jakých podmínkách vznikají ta nejlevnější, někteří obchodníci začali připravovat jejich stažení z prodeje. A chovatelé na druhé straně obvinili autory záběrů buď z toho, že je zfalšovali, nebo třeba z toho, že jim mohli slepice v klecích nakazit infekcí.

Že přestanou prodávat vejce s kódem začínajícím trojkou – prozrazující klecový chov – oznámily po odvysílání reportáže o podmínkách slepic Lidl, Penny Market, Kaufland, Ahold, Tesco a také Rohlík.cz.

Zatímco Rohlík.cz slibuje, že „trojky“ stáhne do konce příštího roku, ostatní si vesměs stanovili podstatně delší časový horizont – do roku 2025. „Tento krok nejde učinit ze dne na den. Hlavním důvodem pro to jsou současné kapacity v České republice, které jsou nedostatečné pro potřeby prodeje v našich prodejnách,“ zdůvodnila sedmiletou lhůtu mluvčí Lidlu ČR Zuzana Holá s tím, že rok 2025 je „nejzazší termín“.