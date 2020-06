Banky dostaly 345 tisíc žádostí o odklad splátek úvěrů, ukazuje průzkum

Většina žadatelů požadovala odklad o šest měsíců. Nyní již zájem opadává. Za celý sektor jde o několik tisíc žádostí denně, u větších bank o nižší stovky, u těch menších o jednotky až desítky. Finanční instituce často využily či využívají automatizované zpracování žádostí. Maximální lhůty pro vyřízení tak byly do tří dnů.

Ještě před účinností zákona o odkladu splátek dostaly a vyřídily zhruba 230 tisíc žádostí. Od 17. dubna, kdy začal platit zákon, do konce měsíce, obdržely banky dalších 80 tisíc žádostí od klientů, kteří si přáli odložit své splátky od května. V uplynulém měsíci se počet výrazně snížil. Přišlo dalších 35 tisíc žádostí.

Pokud banky žádost o odklad nevyřídily, byly to žádosti, které nesplnily podmínky zákona. Většinou šlo o to, že dotyčný nesměl mít v rozhodný den 26. března 2020 svůj úvěr po splatnosti delší než 30 dní. Dalším důvodem zamítnutí bylo, že dokumentace nebyla úplná. Banky hlásí, že takových žádostí bylo do jednoho procenta ze všech podaných.

„Odklad splátek z iniciativy bank, ministerstva financí a vlády je užitečným nástrojem a pomocí, která je ku prospěchu všech zúčastněných,“ uvedl poradce asociace Vladimír Staňura. Na konečné vyhodnocení je podle něj zapotřebí vyčkat na závěr roku – v listopadu mají všichni s odloženými splátkami zase začít splácet.

Upozornil na to, že podle statistik ČNB zůstávají objemy hypotečních úvěrů vysoké a objemy spotřebitelských půjček vykazují jen malý pokles v řádu několika procent.