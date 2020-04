Americké automobilky chtějí obnovit výrobu od 18. května, upraví pracoviště i směny

Přední americké automobilky sídlící v Detroitu mají v továrnách zhruba 150 tisíc zaměstnanců. Výrobní haly jsou převážně na průmyslovém Středozápadě, ale i na dalších místech, od New Yorku přes Tennessee až po Texas.

Podle agentury AP se automobilky zavázaly, že budou sledovat tělesnou teplotu zaměstnanců, a upraví pracoviště a směny, aby se minimalizoval vzájemný kontakt zaměstnanců. Budou také vyžadovat masky, rukavice a další ochranné pomůcky, výrobní provozy se rovněž budou častěji dezinfikovat. Odbory také tlačí na firmy, aby zvážily testování zaměstnanců před vstupem do továren.

Termín 18. května se bude vztahovat na všechny závody v Detroitu i jiných státech USA. A to i v případě, že jiné státy zruší dříve omezení pohybu, píše WSJ.

Důvěra francouzských spotřebitelů v dubnu rekordně klesla

Důvěra francouzských spotřebitelů v dubnu, kdy se kvůli snaze zastavit šíření nemoci COVID-19 ekonomika uzavřela, zaznamenala rekordní pokles. Příznivý není ani výhled domácností, který je nejhorší za dobu měření, zatímco strach z nezaměstnanosti je nejvyšší od července 2015, uvedl francouzský statistický úřad INSEE.

Index důvěry na duben klesl na 95 bodů, nejníže od ledna 2019, z březnových 103 bodů. Pokles o osm bodů byl nejhlubším měsíčním propadem od roku 1972, kdy INSEE začal průzkum důvěry zveřejňovat.

Situace na trhu práce se navzdory pomoci vlády s cílem zabránit hromadnému propouštění zhoršuje. Program podpory zaměstnanosti se nyní týká více než jednoho ze dvou zaměstnanců v soukromém sektoru. Ministerstvo práce v pondělí uvedlo, že počet registrovaných uchazečů o práci rekordně vzrostl.

Ve Francii je od poloviny března omezeno vycházení. Premiér Édouard Philippe by měl v úterý představit plány na uvolňování restriktivních opatření od 11. května, uvedla agentura Reuters.

Domácnosti se také obávají prudkého růstu inflace, který by ohrozil jejich kupní sílu. Spotřebitelé podle statistického úřadu očekávají, že ceny porostou nejvíce od roku 1991. To by mohlo znamenat problémy pro francouzskou centrální banku, která předpovídá, že současný ekonomický pokles udrží v nejbližší době inflaci nízko.