Boeing odstoupil od koupě jedné z divizí brazilského Embraeru. Obchod zhatily spory i pandemie

Embraer vzápětí uvedl, že Boeing od smlouvy odstoupil neoprávněně. Embraer do většího propojení obchodních aktivit s americkým gigantem vkládal velké naděje, protože spolupráce by zahrnovala jak regionální, tak i velká dopravní letadla.

Konkurence koupila Bombardier

Boeing předložil nabídku na převzetí brazilské divize v létě 2018 po podobné dohodě mezi Airbusem a kanadským Bombardierem. Díky ní měl Airbus získat většinový podíl ve výrobě letadel CSeries. Ta jsou přímými konkurenty letadlům Embraeru.

Embraer a Bombardier jsou hlavními konkurenty na trhu letadel s kapacitou 70 až 130 míst a Embraer je třetím největším výrobce dopravních letadel na světě za Boeingem a Airbusem.

Obě dohody, tedy mezi Airbusem a Bombardierem a mezi Boeingem a Embraerem, by představovaly největší změnu na globálním trhu s letadly za desítky let. Znamenaly by vznik nového duopolu, tedy situace, kdy existují dvě dominantní firmy s většinovým podílem na trhu.