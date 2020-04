Spoření na stáří s pomocí investic by mohlo dostat zvýhodnění, navrhuje ministerstvo

Zároveň resort navrhuje rozšířit podmínky pro emise dluhopisů do jednoho milionu eur (26,8 milionu korun). V současnosti obsahují emisní podmínky pouze informace o dluhopisu a nově by měly obsahovat i údaje o emitentovi, aby měl investor možnost dostatečně posoudit rizikovost emitenta a celé emise.

Zákon by měl také regulovat reklamu na investiční nástroje. Dohlížet by na to měly krajské živnostenské úřady. Drobní investoři by pak měli nově při investicích do rizikovějších nástrojů podepisovat prohlášení, že pro ně není vhodné do nich investovat více než deset procent hodnoty svých finančních aktiv.

„Bohatší investoři s finančními aktivy v hodnotě alespoň 2,5 milionu korun nebo ročním příjmem nejméně jeden milion korun ale budou moci podepsat prohlášení, že se považují za majetné investory, a toto opatření se na ně vztahovat nebude,“ uvedla Dupáková.

Zákon souvisí s koncepcí rozvoje kapitálového trhu v Česku na roky 2019 až 2023, o které ministerstvo financí informovalo loni v březnu. Cílem je přinést českým domácnostem další možnost zhodnocování úspor, podnikům alternativu k bankovnímu financování a pražské burze vyšší objemy obchodů.