Automobilka Hyundai v Nošovicích po odstávce kvůli koronaviru obnovila výrobu

Výroba v Nošovicích byla přerušena v sobotu 21. března. Na samotnou automobilku je navázáno několik desítek dodavatelů po celé Evropě a další z Jižní Koreje, nyní tyto firmy taktéž obnovují výrobu. „Tito dodavatelé jsou s námi sladěni a fungují v režimu stejně jako my. Jen v Moravskoslezském kraji se to týká 12 tisíce zaměstnanců, z nichž 3300 pracuje pro nás, 8700 pro přímé dodavatele,“ řekl Barvík.

„Začínáme pozvolna, to znamená ranní a odpolední směnou. To nám umožňuje větší flexibilitu, co se týká logistiky a veškerých procesů. V případě, že by někdo chyběl, můžeme doplnit zaměstnance z nočních směn,“ řekl Barvík. Zaměstnanci, na které v daném týdnu vyjde noční směna, zůstanou doma a dostanou náhradu mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku.

Auta se v úterý na parkoviště kolem slezské továrny začala sjíždět už před pátou hodinou ranní. Proti obnovení výroby většinou lidé nic nenamítali, ani neříkali, že by měli strach, že se v továrně nakazí.

„Pořád lepší pracovat za sto procent platu, než být doma za 70. Uvidíme, co bude, já jsem optimista, takže si myslím, že vše bude v pohodě. Myslím si, že je v pořádku, že se to obnovilo. Ani předtím jsem nezaznamenal nějaké problémy,“ řekl Tomáš Chalupa, který přijel na ranní směnu.

Zaměstnanci s obnovením výroby souhlasili

S obnovením výroby souhlasili i další zaměstnanci přicházející do práce, kteří ale nechtěli říci jméno. „Bezpečné asi teď není nic, ale my musíme jít dál. Už to asi propukne a budeme to mít asi všichni, život se nezastaví kvůli tomu, že je nemoc, a do práce lidi chodit musí. Musí vydělávat a musí platit účty. Bohužel, musíme se s tím poprat,“ řekl další z dělníků, který dodal, že během třítýdenního volna si alespoň odpočinul, dodělával resty, četl si a telefonem mluvil s kamarády.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Produkuje 1500 aut denně, loni vyrobila 309 500 vozů. V roce 2018 vytvořil podnik zisk 7,22 miliardy korun a tržby 129,26 miliardy korun.