Pandemie prudce sníží růst v Asii, Čína poroste nejméně za 40 let, míní Světová banka

Současně varovala, že přesný odhad růstu je vzhledem k rychle se měnící situaci obtížný. Podle základního scénáře SB očekává, že růst rozvíjejících se ekonomik v regionu zpomalí letos na 2,1 procenta. V případě nejhoršího scénáře by ekonomika mohla o půl procenta klesnout. Loni region vykázal růst o 5,8 procenta.

V Číně, kde onemocnění koncem loňského prosince vypuklo, by ekonomický růst měl zpomalit na 2,3 procenta. To by byl nejslabší výkon za více než čtyři desetiletí. V nejhorším případě se hrubý domácí produkt (HDP) podle prognózy SB zvýší o 0,1 procenta. Loni vzrostl o 6,1 procenta.