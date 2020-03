Na daňové přiznání je čas do července, přesto se před některými finančními úřady tvoří fronty

Rušno je v těchto dnech na finčních úřadech, před mnoha z nich se tvořily fronty. A to i přesto, že Finanční správa nabádá lidi, aby primárně využívali elektronickou komunikaci a snížili tak riziko nákazy koronavirem. Akutálně totiž platí, že daňové přiznání k dani z příjmu můžou podat až do 1. července. Přeplatek by jim měl být vrácen do třiceti dnů bez ohledu na datum, kdy žádost podají.