Nejhorší výsledky za pět let. Objem hypoték loni klesl o 35 miliard

České banky poskytly v roce 2019 lidem 75 500 hypotečních úvěrů za 175,6 miliardy korun. Proti předchozímu roku to bylo o 21 700 hypoték a 35 miliard korun méně. Vyplývá to z dat zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Hypoteční trh se podle expertů loni vyrovnával s přísnější regulací České národní banky a zaznamenal nejhorší výsledky za pět let.