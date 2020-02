Tržby obchodníků se loni zvýšily o 4,8 procenta, rostou šestým rokem

Za celý loňský rok vzrostly neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží o 7,7 procenta, pohonných hmot o 2,3 procenta a potravin o 1,8 procenta. Tradičně nejvýrazněji rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby, a to o 18,3 procenta. Toto tempo je ale nejpomalejší za posledních sedm let.

Analytici Raiffeisen bank počítají s letošním růstem ve výši necelá tři procenta. „V letošním roce by zpomalující ekonomika měla postupně tlumit mzdový růst, oslabovat by měl i spotřebitelský sentiment. Předpokládáme tedy, že růst maloobchodních tržeb zpomalí pod tři procenta. Spotřeba domácností by nicméně měla zůstat hlavním přispěvatelem k růstu HDP,“ konsatuje analytik Luboš Růžička.

Seidler také připomněl, že domácnosti naznačují snahu více spořit, a to právě z titulu rostoucích obav ohledně budoucího ekonomického vývoje, který by měl letos dále mírně zpomalovat. „Uvedená kombinace faktorů by pak mohla vést k mírně slabší dynamice maloobchodu v letošním roce, a to kolem čtyř procent, což je však stále příznivá hodnota,“ dodává.