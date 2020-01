Stát chce prodat části starého mýtného systému. Předpokládá velký zájem

Starý mýtný systém, který v Česku fungoval třináct let bere za své. Technici jeho části v současnosti demontují. Hlavní práce probíhají šest metrů nad zemí. Veškerá mýtná technologie postupně přešla do vlastnictví státu a ten teď rozhoduje o jeho využití. Nejde jen o brány, ale i o mnoho dalšího, stále cenného zařízení. I proto technici sundávají hlavně staré mikrovlnné vysílače.

Komě nich byly brány vybavené i snímači rychlosti. V zimě je však plast zkřehlý a musí se s ním zacházet opatrně – je totiž důležité, v jakém stavu odmontovaná technika bude. „Musíme se s tím poprat, nedá se nic dělat, vyšlo to na zimní měsíce,“ konstatuje ředitel divize Energovod Petr Kovář.

Odprodej do zahraničí

V kuloárech se mluví o prodeji techniky na náhradní díly do některého z ostatních států, který tuto technologii používá dál. „Bude to prohlášeno za nepotřebný majetek státu a nabídnuto k odprodeji. Předpokládáme, že o to bude velký zájem, protože to je technologie, která je stále funkční,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Samostatná kapitola jsou mýtné brány. Z původních 275 jich hledá využití skoro dvě stě a jen asi třicet jich stát využije pro kontrolu dálničních poplatků, která na konci roku nahradí klasické známky. A dalších 49 se použije pro nový mýtný systém. O to déle na nich ale technici stráví.

„Bude to tak na týden. Na bránové systémy se ještě přikládají laserové systémy, které snímají rychlosti, dále kamery, které snímají SPZky,“ vysvětluje technik firmy Suptel David Rábl.