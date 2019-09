Mýto v Praze? Podle náměstka Scheinherra možnost v roce 2025

přehrát video Události, komentáře: Kdy bude v Praze zavedeno mýto?

„Návrhy, které jsou k takto zásadním záležitostem, je nutné nejprve koaličně projednat, bohužel ten konkrétní plán nebyl konzultován ani s náměstkem pro dopravu. V tom vidím zásadní problém,“ kritizoval dosavadní úvahy primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Petr Hlubuček ale v Událostech, komentářích kontroval, že v květnu schválilo pražské zastupitelstvo plán udržitelné mobility, kde je mýto vysloveně zmíněno asi na osmnácti místech – a podle něj se navíc jednalo o tisk právě náměstka pro dopravu Adama Schneinherra. „Je řečeno, že mýto by mělo být zavedeno v plánu v roce 2023, a dokonce je to tam uvedeno na několika místech. A je tam taktéž uvedeno, že mýto by mělo být zavedeno ne v závislosti na městských okruzích,“ prohlásil.

Zastaralá studie „Je to skutečně tak. V květnu byl schválen plán udržitelné mobility,“ potvrzoval Scheinherr s tím, že je zavedení mýtného systému jedním z opatření v zásobníku. „Na přípravě mýta jsem pracoval, je to jedna z podmínek dokončení městského okruhu,“ doplnil náměstek primátora pro dopravu. Podle Scheinherra je ale současná diskuse předčasná, protože poslední studie ohledně mýtného systému je jedenáct let stará. „Byla udělaná v roce 2008 a bohužel teď nemáme konkrétní data a podklady, abychom se mohli bavit, kdy přesně a v jakém harmonogramu budeme schopni mýtný systém zavést.“ Ze zmíněné studie prý vyplynulo hned několik zásadních problémů. „Nemáme potřebné zákony. Pak jsou to dopravní opatření, že nemáme dostatečná parkoviště v tom vnějším okruhu, kde by mýto nebylo. Nemáme třeba dostatečně objízdné komunikace,“ vysvětloval Scheinherr. V roce 2025 by měla být dokončena část Pražského okruhu 511 mezi D1 a Běchovicemi, pak je podle něj možné se bavit o mýtu.

Mýtné má mířit na „nejstarší vraky“, které způsobují 50 procent znečištění Zavedení mýtného by mělo z centra města vyhnat starší automobily, které už nesplňují přísnější emisní limity. Podle Petra Hlubučka způsobuje automobilová doprava v metropoli osmdesát procent znečištění. „Platilo by auto, které je vysokoemisní: to znamená ty staré vraky, které nám jezdí do města.“ Podle něj nejhorších pět procent automobilů způsobuje padesát procent znečištění. Většina aut ale přísnější emisní limity splňuje: „V současné době víme, že europlaketu 5 splňuje přibližně osmdesát procent vozidel.“ Pak jsou samozřejmě i zcela bezemisní vozidla, například na elektropohon, která by podle něj nemusela platit vůbec. Podle Hlubučka nemá být mýto nástroj, který bude přisypávat peníze do městské kasy, ale mělo by skutečně zlepšit životní prostředí. „Byl bych rád, aby se nám mýto podařilo zavést jako dynamické,“ doplňoval v Událostech, komentářích. Tak jako v jiných evropských městech by pak řidiči jedoucí do centra ve špičce zaplatili víc než auta jedoucí třeba pozdě večer. Konkrétní podobu mýtného systému ale ještě teprve určí nová studie, její zadání teď podle Hlubučka vzniká.