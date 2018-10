Berlín vystaví stopku dieselům. Zákaz bude platit pro vybrané ulice

Její zástupci původně chtěli zákaz vjezdu starších naftových vozů do celé vnitřní části Berlína, nakonec ale z tohoto požadavku ustoupili. Předsedající soudce Ulrich Marticke totiž už během projednávání konstatoval, že zákaz vjezdu dieselů, které splňují ekologickou normu Euro 0 až Euro 5, do vnitřní části města nemá šanci na úspěch, protože v řadě zdejších míst jsou ekologické limity dodržovány.

Ve Francii by se do roku 2040 měly úplně přestat prodávat benzinové i naftové automobily. Již od července 2016 se nesmějí ve všední dny pohybovat v centru Paříže řidiči s auty vyrobenými před rokem 1997. Za jízdu jim hrozí pokuta. Starosta města plánuje určit vybrané ulice jen pro elektrické automobily, a to do roku 2020. Město se snaží také o krátkodobé snižování emisí, když zavedlo dny bez aut.

Také starostka Madridu chce do roku 2019 pouštět do centra města jen kola, autobusy a taxi. Madrid navíc plánuje do roku 2025 zakázat vjezd všem dieselům. Rovněž norské Oslo chce dostat do roku 2019 z centra metropole všechny osobní automobily. V Kodani, kde více než polovina lidí míří denně do práce autem, se chce město do roku 2025 zbavit všech vozů.

Rovněž Londýn hodlá zamezit dieselům ve vjezdu do roku 2020. Další britská města kvůli znečištění zvažují rozšíření takzvaných zón čistého ovzduší. Británie chce do roku 2040 stejně jako Francie zakázat prodej jak dieselových, tak i benzinových motorů.