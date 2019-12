Zájem o investiční životní pojištění klesá. Část poslanců mu chce navíc zrušit státní podporu

Ministryně financí Alena Schilllerová (za ANO) změnu v podpoře nevylučuje. „Návrh poslance Nachera znám. Nyní zkoumáme dopady, co by to obnášelo,“ uvedla.

Návrh měl smysl před pěti lety, míní Skopeček

Piráti se debatě nebrání. Prostředky z podpory by ale chtěli využít jinak. Skeptičtější je pak k návrhu ODS. Investiční životní pojistku už poslanci v minulosti řešili, protože ztráty s ním spojené končily často u soudu.