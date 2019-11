Rekordním tempem klesá počet lidí, kteří mají potíže se splácením dluhů

Nejhůře splácejí své úvěry mladí lidé

Z údajů registrů vyplývá, že nejrizikovějšími klienty jsou pro banky a ostatní finanční instituce obecně mladí lidé do 24 let. Naopak nejlepšími klienty, z pohledu schopnosti splácet své závazky, bývají třicátníci a čtyřicátníci.

Situace se přitom liší podle toho, zda se jedná o úvěry na bydlení, nebo o úvěry na spotřebu. „U úvěrů na spotřebu jsou mladí lidé jednoznačně nejrizikovější skupinou. Jeden nebo více svých úvěrů na spotřebu řádně nesplácí necelých 15 procent klientů do 24 let a celková nesplácená částka dosahuje šest procent celkového dluhu této věkové skupiny,“ uvedl Rajl.

U úvěrů na bydlení je situace o něco komplikovanější. Mladí lidé do 24 let mají sice v rámci věkových skupin nejvyšší míru delikvence – své úvěry nesplácí tři procenta z nich – ale podíl nespláceného dluhu u nich není tak vysoký jako u jiných věkových skupin. Lidé do 24 let nesplácejí 0,67 % objemu dluhu na bydlení, u lidí mezi 45 a 54 lety činí objem nespláceného dluhu 0,69 %. U lidí nad 55 let dosahuje dokonce 1,5 procenta celkového dluhu.