Italský soud potrestal třináct lidí vězením kvůli krytí ztráty banky Monte dei Paschi

Bývalí bankéři odsouzení mimo jiné za chybné účetnictví a tržní manipulaci tvrdí, že jsou nevinní a chtějí se odvolat. Jako nejnižší sazbu soud vyměřil tři roky a pět měsíců vězení. Nejvyšší tresty přesahující sedm let si vyslechli bývalý předseda banky Monte dei Paschi Giuseppe Mussari (7,5 let) a bývalý generální ředitel Antonio Vigni (sedm let a tři měsíce).

Jeden z největších finančních skandálů Itálie, kvůli kterému spáchal sebevraždu manažer David Rossi skokem ze středověkého sídla banky, se týká dvou obchodů s deriváty, které pro Monte dei Paschi zprostředkovaly Nomura a Deutsche Bank v roce 2009.