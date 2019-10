Růst cen v září zpomalil na 2,7 procenta. Bydlení a energie ale zdražovaly

„Meziroční růst cen v září zpomalil ze srpnových 2,9 % na 2,7 %, trh ale očekával setrvání dynamiky na 2,9 %, ČNB ve své poslední prognóze pak hodnotu 2,7%. Obava z překročení 3% toleranční hranice se tak při aktuální inflaci snížila a debata o možném růstu sazeb ČNB by proto měla být na listopadovém jednání ČNB méně intenzivní než v září,“ komentuje vývoj hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Obava z proražení tříprocentního tolerančního pásma byla podle něho patrně důvodem, proč se k růstu sazeb na posledním jednání přiklonil i Marek Mora. „Růst sazeb by současnou inflaci tak či tak nesnížil, ČNB by se pouze vystavila výraznému reputačnímu riziku po vzoru ECB z roku 2011, pokud by po zvýšení sazeb dále pokračovalo výraznější zpomalování ekonomiky z titulu vývoje v zahraničí. Právě z důvodu rizik v globální ekonomice a skutečnosti, že inflace má začít na měnovém horizontu opět zpomalovat, zůstanou sazby ČNB letos dle našeho názoru na současné úrovni,“ dodává Seidler.

Ve směru růstu cen působí letos zejména několik položek, především ceny bydlení, kde se projevuje dvouciferný nárůst cen elektřiny, ale také nájemného z titulu přehřátého trhu nemovitostí. Nájemné tak v září meziročně zdražilo o 3,8 procenta, vodné a stočné o 2,6 procenta, elektřina téměř o deset procent a více se platilo i za zemní plyn, teplo a teplou vodu.

„Očekáváme, že i v následujících měsících budeme svědky růstu cen nájemného, jelikož vzhledem k setrvale rostoucím cenám nemovitostí dochází ke zvyšování poptávky po nájemním bydlení,“ míní ekonomický analytik Tomáš Pfeiler z Cyrrus.

Zářijovou inflaci stlačily levnější dovolené a potraviny

Z meziměsíčního pohledu ceny poklesly o 0,6 %. Podle analytiků zářijovou inflaci srazily především levnější dovolené a potraviny. „Dovolené v září oproti srpnu zlevnily s koncem sezony téměř o čtvrtinu, “ upřesňuje analytik ČSOB Petr Dufek. Také podle něho aktuální pokles inflace hraje do karet stabilitě úrokových sazeb.

„Finanční trhy sice implicitně předpokládají snižování hlavní sazby ČNB v následujících letech, nicméně sama centrální banka naznačuje jasnou možnost jejich růstu už na listopadovém zasedání. Zvlášť, když velká čísla z ekonomiky vypadají stále poměrně dobře a inflace zatím spíše překvapovala svým rychlým růstem. To se ovšem aktuálními čísly mění,“ vysvětluje Dufek. Vzhledem k přetrvávajícím rizikům a nejistotám v zahraničí by spíše teď měla podle něho dál vyčkávat, přestože její prognóza napovídá jedno zvýšení sazeb ještě letos.