Průmyslová výroba v srpnu meziročně klesla o 3,8 procenta

„Průmyslová produkce v srpnu reálně meziročně klesla o 1,2 procenta, což bylo způsobeno zčásti vyšší srovnávací základnou a zčásti čerpáním dovolených,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Iveta Danišová.

Aktuální čísla z průmyslu je tak potřeba brát s určitou rezervou právě díky kalendářním vlivům a rozkolísanosti hodnot v průběhu letních měsíců. „Nadále nicméně platí, že situace v tuzemském průmyslu zůstává poměrně nejistá, trend zpomalování je zřejmý, ačkoli je ve srovnání s tím německým pomalejší,“ konstatuje hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Srpnová čísla nicméně podle analytika ČSOB Petra Dufka naznačují, že recese německé ekonomiky dopadá i na část tuzemského průmyslu. „Není to však nijak drtivý dopad, který by mohl českou ekonomiku zastavit nebo dokonce nasměrovat do útlumu. Tomu nasvědčují i výsledky obchodní bilance, které i v tomto měsíci skončily velmi solidním přebytkem ve výši necelých devět miliard korun, zatímco loni v srpnu skončil téměř sedmimiliardovým deficitem,“ říká Dufek.

Dodává, že celková čísla z průmyslu stále tak docela kontrastují nejenom s vývojem v Německu, ale vlastně i s dlouhodobými náladami panujícími mezi tuzemskými průmyslníky. Přesto si už od průmyslu nelze podle něho slibovat takový tah na branku jako ještě v první polovině roku.