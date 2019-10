Sněmovní komise podá kvůli OKD trestní oznámení na Sobotku, Urbana, Dlouhého, Skalického, Bakalu a Koláčka

Jedna ze závěrů komise zní, že už na samém začátku procesu došlo k pochybení tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, protože samotná realizace, tedy vkládání bytového fondu do společnosti OKD neměla oporu v tehdy platných zákonech.

„Podle názoru Komise došlo k pochybení tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, kdy samotná realizace, vkládání bytového fondu do společnosti OKD neměla oporu v tehdy platných zákonech. To znamená, že pokud je tento právní názor správný, tak do této chvíle je bytový fond stále v majetku státu, i přesto, že tomu zápis v katastru nemovitostí do této chvíle neodpovídá,“ oznámil jeden z výsledků šetření komise její předseda a poslanec Lukáš Černohorský (Piráti).

Vyšetřovací komise tak podle něho už navázala kontakt s Ministerstvem financí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Do této chvíle jsme od nich nedostali argumentačně uspokojivou odpověď na to proč Česká republika nepodá určovací žalobu, u které by soud mohl určit, zda-li je stát nebo není majitelem těchto bytů,“ uvedl Černohorský.

Komise tak došla k závěru podat trestní oznámení pro porušování povinnosti při správě cizího majetku.

„V tomto případě na Vladimíra Dlouhého, který byl tehdy ministrem průmyslu a obchodu, Jiřího Skalického, který byl tehdy ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci Pavla Šandu, což byl šéf sekce majetkových účastí ve Fondu národního majetku (FNM), Romana Češku, předsedu Fondu národního majetku a Jaroslava Jurečku, který byl náměstkem ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, který ve výsledku to schválení snížení základního jmění na úkor státu podepsal,“ dodal Černohorský.