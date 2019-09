Důchodci si v lednu polepší minimálně o 371 korun, v průměru pak penze vzroste o devět set

O avizovaných 900 korun si od ledna přilepší jen lidé s průměrným důchodem, který podle ministerstva práce v červnu činil 13 426 korun. Ten, kdo má starobní penzi ve výši osmi tisíc korun, dostane i s příspěvkem podle propočtů ČTK přidáno celkem 617 korun. Lidem s 12 tisíci měsíčně přibude 825 korun. U důchodu 16 tisíc korun by valorizace i s příspěvkem měla činit celkem 1033 korun.

Podle zákonných pravidel se důchod zvedá vždy v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. V příštím roce se upraví o 5,5 procenta. Ministerstvu práce tak vyšlo, že by důchod měl v průměru růst o 749 korun. Babišova vláda prosadila ale novelu, že se průměrná penze v roce 2020 zvedne o 900 korun. Zbývajících 151 korun se tedy ještě všem doplatí.

Důchody příští rok poprvé přijdou na více než půl bilionu

Stejně jako procentní výměra se mají příští rok zvýšit i příspěvky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Růst by měly tedy o 5,2 procenta.

Na důchody by se mělo v příštím roce v Česku vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu, který schválila vláda a projedná sněmovna, to má být 509,35 miliardy. Je to téměř o 37 miliard víc než letos.