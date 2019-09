ŽIVĚ: Důchody se příští rok zvýší zhruba o 900 korun. Senátní verzi poslanci zamítli

Zařazení novely na středu provázely zmatky. Sněmovna nakonec změnila své rozhodnutí a důchodovou novelu projednala odpoledne.

Novela předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Zákonná valorizace by mohla podle aktuálních odhadů představovat asi 750 korun a doplatek zhruba 150 korun.

Senátoři chtěli přidat další tisícikorunu měsíčně lidem, kteří jsou v penzi aspoň 25 let. Podle autorů návrhu by to pomohlo asi 140 tisícům seniorek, které vychovávaly děti v době socialismu a odcházely dříve do důchodu. Senátor Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že by se týkal i dalších 20 tisíc lidí, například horníků a pracovníků v uranových dolech, ale také dvou tisíc policistů a vojáků z povolání. Vládní předloha nyní poputuje v původním sněmovním znění k podpisu prezidentovi.