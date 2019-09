Státní lesy vyhlásí tendr na těžbu a prodej dřeva za sedm miliard. Zohlední v něm kůrovcovou kalamitu

Vítězné firmy by měly pro podnik pracovat od ledna 2020 do konce roku 2024. Parametry tendrů v pátek Lesy ČR představily veřejnosti. Firma spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Významnou novinkou tendru 2020+ bude to, že do smluv bude zakotveno, že po dvou letech bude mít každá ze stran možnost smlouvu bez sankcí vypovědět, přičemž výpovědní lhůta bude půlroční. „Jsme si vědomi, že situace se mění. Přepokládáme, že i z nekalamitní jednotky se může stát kalamitní. Obráceně se to zas může posunout po zdolání kalamity,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Těžba dřeva vlastními lesními závody se má zdvojnásobit

Od příštího roku chce také podnik zhruba zdvojnásobit těžbu dřeva čtyřmi vlastními lesními závody na téměř jeden milion metrů krychlových. Znamená to, že se v tendrech již nebude průběžně soutěžit těžba přibližně 500 tisíc metrů krychlových. Území spravované lesními závody se k 1. lednu zvýší téměř dvojnásobně na asi 140 tisíc hektarů. Současné smlouvy ale ještě budou někde pokračovat. „Rozšířením ploch lesních závodů chceme více kombinovat vlastní a dodavatelské kapacity,“ řekl Vojáček. Loni se ve státních lesích vytěžilo celkem téměř 11 milionů metrů krychlových dřeva.

Tendr 2020+ zapadá do pětiletého systému soutěží, v němž se každý rok takzvaným senátním způsobem rozhoduje o hospodaření na zhruba pětině území. V tendrech nejsou zahrnuta území spravovaná lesními závody Lesů ČR.