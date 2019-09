Hraboši vyměnili obilí za řepu a už napáchali škody za půl miliardy

Zemědělci sice aplikují jed do nor, populaci hlodavců se ale nedaří redukovat. Například v podniku Agrospol Knínice na severním Blanensku už museli přesít třicet hektarů řepky. „Máme na pozemcích enklávy hrabošů. Někde jsou hodně a někde méně. A při vzcházení obilí jsou hraboši největší problém, dokážou zlikvidovat úplně všechno,“ podotkl předseda podniku Ladislav Menšík.

Zemědělci nyní žádají resort zemědělství, aby výjimku obnovil. Podle Pýchy zatím ale není ze strany ministerstva životního prostředí ani náznak toho, že by aplikaci rozhozem povolilo.

Ohrožením některých druhů ptáků a savců pak argumentuje Česká inspekce životního prostředí, podle ní je plošné použití přípravku v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny. Stutox zůstává uhynulým hrabošům v žaludku, v ostatních tkáních se rozloží.

Finanční kompenzace

Svaz jedná s resorty zemědělství a životního prostředí o možnostech finanční kompenzace ztrát. „Uvidíme, jestli dostaneme od ministerstva nějaké kompenzace. Přivítali bychom je, ale ministerstvo hledá obtížně peníze i na to, co zaplatit musí,“ poznamenal těšetický zemědělec Pokorný.

Zemědělci také žádají, aby orgány ochrany přírody byly operativnější a povolovaly aplikaci jedu, alespoň do nor, rychleji – pokud možno za několik dní. S tím jsou podle svazu problémy, protože v některých oblastech na Moravě se vyskytuje chráněný křeček. Rychlost povolení rozhozu do nor podle Pýchy trvají týdny nebo měsíce.