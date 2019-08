Utajovaný let s jedním motorem vyvolal údiv. Úřady chtějí po Smartwings podrobnosti

video Události: Spor o let jen s jedním motorem

Sedmnáct let starý stroj OK - TVO dříve létal v barvách Travel Service. Letadlo přiletělo z řeckého ostrova Samos do Prahy jen s jedním funkčním motorem. O podrobnosti manévru se se teď zajímají nejen české, ale i zahraniční úřady civilního letectví a řídící letových provozů z dalších zemí.

Nikdo z cestujících netušil, že se s letadlem děje něco neobvyklého. A stejně tak letečtí navigátoři v zemích, přes které stroj letěl. Pilot si totiž zřejmě informaci, že letí na jeden motor, nechal pro sebe.

„Ani slovem nezmínili, že mají poruchu motoru. Informovali nás pouze o technických problémech,“ uvedli – podle serveru Avherald.com – řídící letového provozu v Budapešti.