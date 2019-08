Prezident Trump vyzval Fed ke snížení úroků nejméně o jeden procentní bod

Americká centrální banka (Fed) by měla během krátké doby snížit své úrokové sazby minimálně o jeden procentní bod, aby tak podpořila hospodářský vývoj doma i v zahraničí. Prohlásil to prezident Donald Trump s tím, že by mohl Fed přikročit také k určitému kvantitativnímu uvolňování měnové politiky, které spočívá v nákupech dluhopisů.