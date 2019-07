O zvýšení penzí bude znovu jednat sněmovna. A opět se utkají ministryně Maláčová a Schillerová

Ministryně financí Schillerová odhadla náklady spojené s větším příspěvkem pro starší důchodce na dvě miliardy korun, ale i více. Podle ní návrh stojí na chatrných nohou – i proto, že by trestal důchodce, kteří pracují déle, tedy déle přispívají do důchodového systému. Nevidí v něm proto žádnou spravedlnost. Navíc neví, zda má ministerstvo práce a sociálních věcí nějakou analýzu dopadů tohoto návrhu.

Při čtvrtečním schvalování v Senátu ministryně práce a sociálních věcí Maláčová s návrhem nesouhlasila, i když ho podpořili senátoři sociální demokracie, uvedla agentura ČTK. Na jeho uvedení do praxe nejsou peníze, konstatovala Maláčová. Chce o nich ale jednat a případně senátní verzi podpořit, řekla v pátek České televizi.

Dodala, že se za 30 let nepodařilo připravit zásadní důchodovou reformu. Bez toho lze čekat po roce 2030 problémy, protože do penze odejdou silné ročníky tzv. Husákových dětí.

Schillerová připomněla, že současná vláda podruhé zvyšuje důchod v průměru o 900 korun a letos ještě přidala důchodcům nad 85 let dalších tisíc korun.

Návrh, který Senát schválil, vyšel z podnětu ODS. „Tohle je vlastně dluh, který společnost má vůči ženám, kterým je dneska 78, 79, 80, 81 roků a které mají, aniž by za to mohly – díky tomu, že vychovávaly děti za socialismu – velmi nízké důchody,“ zdůvodnil snahu více přispět důchodcům, kteří jsou v penzi 25 let, předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Stejný návrh přijal Senát už loni, sněmovna jej ale poté odmítla, připomněla agentura ČTK.