Senátoři podpořili růst důchodů, ale starším penzistům chtějí přilepšit víc. Rozhodnou poslanci

Ministryně svůj nesouhlas se zvýšením penzí pro starší důchodce zdůvodnila nedostatkem peněz na tuto valorizaci. Podle Maláčové by to motivovalo pracující k předčasným odchodům do důchodu. Stejný návrh přijal Senát už loni, sněmovna jej ale odmítla.

Senátoři odmítli snahu Šárky Jelínkové z klubu KDU-ČSL, která chtěla zvýšit penzi ženám o 500 korun za každé vychované dítě. Podle Maláčové by to bylo v rozporu s evropským právem a výdaje státního rozpočtu by to zvýšilo o 16 miliard korun ročně.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost.