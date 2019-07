Zaměstnanci Huawei v Česku údajně shromažďují citlivá data o lidech, uvedl Radiožurnál

Společnost Huawei v Česku údajně shromažďuje citlivá data o lidech, se kterými vede obchodní jednání. Informoval o tom Radiožurnál s tím, že mu to potvrdili dva bývalí manažeři tuzemské pobočky. Do interního systému měli zapisovat kromě obchodních informací i zjištění o počtu dětí nebo zájmech určitého úředníka nebo obchodníka. Data údajně sdílí s čínskou ambasádou a má k nim mít přístup i centrála firmy v Číně, která podle západních tajných služeb úzce spolupracuje s čínskou vládou. Technologický gigant to v minulosti několikrát odmítl.