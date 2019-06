Výběr nového šéfa ČD je podle Pirátů divně načasovaný. Vypadá to jako uplácení, říká Michálek

Dozorčí rada ČD by měla v pondělí podle informací ČTK odvolat dosavadního předsedu představenstva Miroslava Kupce, který byl do funkce jmenován loni v září. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že šéf státního dopravce nesplnil očekávání pokud jde o stabilizaci vedení společnosti. Podle serveru Zdopravy.cz by se novým předsedou měl stát právě dosavadní náměstek ministerstva pro místní rozvoj Václav Nebeský.

„A já považuji za velký problém, že teď v okamžiku, kdy se tvrdí, že tu odpověď mají zpracovat nezávislí úředníci, tak zodpovídá za to paní náměstkyně (Olga) Nebeská. A najednou se teď objevila informace, že teď – a je to velmi zvláštně načasováno – její manžel se má stát ředitelem Českých drah,“ prohlásil Michálek. Navíc mu vadí, že se výměna odehraje bez výběrového řízení a transparentních postupů. Ohrožuje to podle něj důvěryhodnost zpracování odpovědí, které bude Česko posílat Evropské komisi.

Místopředseda vládního hnutí ANO a předseda Sněmovny Radek Vondráček řekl, že neví, proč se musí měnit šéf ČD. „Asi je tam nějaký věcný důvod,“ poznamenal. „Tady budeme kádrovat už každého kvůli jeho rodinným příslušníkům? Kam až půjdeme, do jakého kolena?“ ptal se.

Čeští úředníci mají nyní zpracovat odpověď na předběžnou auditní zprávu Evropské komise, která se týká údajného Babišová střetu zájmů při čerpání unijních dotací pro Agrofert Holding. Babiš už v úterý označil audit EK za pochybný a za útok na Českou republiku. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl s tím, že auditoři jsou profesionálové a pracují objektivně.