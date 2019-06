Česko se otevírá ukrajinským pracovníkům čím dál víc. Nově bude moct ročně přijít až 40 tisíc lidí

Podle údajů ministerstva práce mělo na konci loňska v Česku zaměstnání 121 086 lidí z Ukrajiny. Tvořili tak přes pětinu zahraničních pracovníků v Česku.

Navýšení kvót mělo původně platit od dubna. Podle Hospodářské komory se termín „fakticky posouvá“ na začátek listopadu, nabírání většího počtu žádostí o místo by mělo začít v září.

Vláda také teď rozhodovala o stanovení jejich mezd, a to ze dvou variant. Podle první měly osoby v režimu Ukrajina dostat alespoň medián pro svou profesi. Podle druhé varianty, která nakonec prošla, to má být 1,2 násobek zaručené mzdy, tedy letos minimálně od 16 020 do 32 040 korun podle profese.

Vyšší počet kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny Hospodářská komora vítá, ale zaručený 1,2 násobek mzdy pro ně odmítá. „Větší firmy vyplácejí vyšší mzdy, než jsou zaručené, proto se se mzdovým kritériem zřejmě lépe vyrovnají. Prosadili jsme letos, aby byl režim Ukrajina zpřístupněn i malým podnikům od šesti zaměstnanců. Kvůli mzdovému kritériu ale vláda malým podnikům opět ztíží vstup do režimu,“ kritizuje viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.