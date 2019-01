Ukrajinci nejsou v Česku špatně placeni, soudí Wiesner. Tuzemské firmy je potřebují

Wiesner se vyslovil za to, aby mzdy byly stejné jako u českých pracovníků a je proti zvýhodňování Ukrajinců. Zmínil, že zaměstnavatelé musí podepsat, že mzdy Ukrajinců budou úměrné ke mzdám českých pracovníků. Tato povinnost navíc podléhá kontrolám ze strany ministerstva práce. Za svou konfederaci proto nepředpokládá, že by tam docházelo k pozdějším změnám ve smlouvách a ke zneužívání ukrajinských pracovníků.

Wiesner zdůraznil, že zaměstnavatelé potřebují pracovní sílu kvalitní a výkonnou. Pokud by mohli, dali by přednost Čechům, protože zaměstnávat cizince je složitější. To však není za současné situace na pracovním trhu možné.

Pokud někde dochází ke mzdovému zneužívání, je to podle Wiesnera spíše u těch pracovníků, kteří jsou v zemi na krátkodobý úvazek, na tři měsíce. Rozhodně se to netýká těch, kteří do Česka přicházejí podle vládního Režimu Ukrajina (viz box).

Konfederace také udělala rychlou dotazníkovou akci, co by se stalo při přijetí návrhu Maláčové. Minimu firem, kde jsou výdělky podstatně vyšší, by to nevadilo. Zástupci řady podniků, zejména malých a středních, a to v různých oborech, však uvedli, že tyto „zdražené“ pracovníky by nebrali.