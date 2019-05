Lidí bez práce je nejméně od června 1997. Míra nezaměstnanosti klesla na 2,7 procenta

Situace podle úřadu odpovídá dlouhodobému vývoji na pracovním trhu i ročnímu období. „V plném proudu jsou už i sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, lázeňství či těžbě. V dubnu také už naplno běží veřejně prospěšné práce, v jejichž rámci probíhají jarní úklidy veřejných prostranství,“ sdělila generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková.

„V následujících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat,“ doplnila. I podle analytiků může ještě nezaměstnanost stále prohloubit své minimum, a to až na 2,5 procenta. Od léta by ale měla začít mírně růst kvůli absolventům.

Zároveň stoupl meziměsíčně i meziročně počet volných míst, kterých úřad evidoval ke konci dubna téměř 340 tisíc.