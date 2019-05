V osobním bankrotu je více než sto tisíc lidí. Od června bude oddlužení snadnější

Novela insolvenčního zákona, která zmírňuje podmínky oddlužení, začne platit od 1. června 2019. Na možnost osobního bankrotu tak dosáhne širší okruh lidí v dluhové pasti. Přestane platit dosavadní vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Varianty oddlužení budou dvě.

První předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů.

Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce, která nyní činí 1089 korun za měsíc.