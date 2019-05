Absurditou roku jsou exekuce na mzdy zaměstnanců, které zvyšují administrativu firem

Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost při exekuci na mzdu pracovníka. V případě, že tak neučiní, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Zákon přitom podle organizátorů nedefinuje jasně, co všechno takové poskytnutí součinnosti zahrnuje a navíc je to výrazně administrativně zatěžuje. „Asi se někomu zdá, že má zaměstnavatel povinností ještě málo. Ale má být pokutován za něco, co by si měl stát s konkrétním člověkem vyřídit sám?“ uvedli organizátoři ankety.

V případě práce z domova má zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanec dodržoval bezpečnostní pravidla. U stavebního zákona pak podnikatelé upozorňují, že délkou stavebního řízení je již Česká republika pověstná. Podle žebříčku sestavovaného světovou bankou se ČR umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí, a to s délkou 246 dnů.